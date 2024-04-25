Контрактник из Красноярского края Роман Андин погиб в зоне СВО

Добавим, что Роман Андин родился в Минусинске 17 мая 1983 года. Отучился в школе № 10, сейчас это гимназия № 1, а затем ушел в армию. Он активно занимался спортом, например, баскетболом и волейболом. Долгое время работал на мелькомбинате оператором мельницы.