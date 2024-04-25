Контрактник из Красноярского края Роман Андин погиб в зоне СВО

Контрактник из Красноярского края Роман Андин погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Минусинска. Мужчине было 40 лет.
Роман заключил контракт в 2023 году. Служить на СВО отправился стрелком. 31 марта он в составе штатного подразделения принял бой с превосходящими силами ВСУ и попал под артиллерийский налет. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Романа посмертно наградили «Орденом Мужества».
Добавим, что Роман Андин родился в Минусинске 17 мая 1983 года. Отучился в школе № 10, сейчас это гимназия № 1, а затем ушел в армию. Он активно занимался спортом, например, баскетболом и волейболом. Долгое время работал на мелькомбинате оператором мельницы.