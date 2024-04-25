Суд Башкирии рассмотрит иск семьи с ребенком-инвалидом к властям

«Конституционный Суд постановил, что в особых случаях, когда инвалиду необходим постоянный уход и контроль, то одному из родителей дополнительная жилая площадь положена вне очереди, — говорит Марат Закиров. — Сейчас тот самый особый случай. Мы будем доказывать в суде, что два заболевания нашего сына не позволяют проживать ему одному без посторонней помощи».