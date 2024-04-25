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Суд Башкирии рассмотрит иск семьи с ребенком-инвалидом к властям

Мальчик страдает аутизмом и эпилепсией.

Сегодня, 25 апреля, Туймазинский межрайонный суд рассмотрит гражданский иск Синиры Закировой, являющейся матерью ребенка-инвалида, к местной администрации. Семья требует предоставить женщине дополнительную жилую площадь во внеочередном порядке.

Их сын страдает атипичным аутизмом и эпилепсией. В ноябре прошлого года Закировы получили однокомнатную квартиру для своего ребенка. После этого маму мальчика администрация сняла с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Супруги подали иск с требованием выделить опекуну ребенка-инвалида квартиру.

В январе прошлого года суд обязал мэрию предоставить жилье не менее 42 кв. м. Но администрация подала встречный иск и опротестовали решение первой инстанции в Верховном суде. Шестой кассационный суд Самары также отказал в удовлетворении их требования.

«Конституционный Суд постановил, что в особых случаях, когда инвалиду необходим постоянный уход и контроль, то одному из родителей дополнительная жилая площадь положена вне очереди, — говорит Марат Закиров. — Сейчас тот самый особый случай. Мы будем доказывать в суде, что два заболевания нашего сына не позволяют проживать ему одному без посторонней помощи».