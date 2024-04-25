Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше при их появлении станут военной целью России

«Я уже не говорю о постоянном размещении — о чем тоже горячие головы в Варшаве заговаривают, — продолжил Рябков. — Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане».