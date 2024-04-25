Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше при их появлении станут военной целью России

«Безусловно, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО — независимо от того, кто станет той страной или теми странами, которые могут присоединиться к уже участвующим в этой практике, — носит сугубо дестабилизирующий характер. А по факту — угрожающий», — подчеркнул замглавы МИД. Высокопоставленный дипломат отметил, что приближение совместных ядерных миссий стран НАТО к российским границам обостряет угрозы для РФ.
«Я уже не говорю о постоянном размещении — о чем тоже горячие головы в Варшаве заговаривают, — продолжил Рябков. — Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане».
Замминистра иностранных дел назвал дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше «развивающейся историей». Он подчеркнул, что Москва следит, как «различные звенья польской исполнительной власти, и не только, эту тему отрабатывают в своем внутреннем дискурсе».
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt ранее заявил, что польские власти неоднократно обсуждали с США возможность размещения в республике ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing и выражали готовность к этому в случае необходимости.