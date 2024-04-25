В Башкирии выросла сумма сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов.

По данным регионального минтруда, в 2023 году было выдано 2282 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов на общую сумму свыше 95 млн рублей. Всего за период реализации данной меры (с сентября 2019 года по 1 декабря 2023 года) выдано 10 765 сертификатов на реабилитацию на общую сумму почти 450 тысяч рублей. Региональный опыт показал, что эта мера поддержки позволяет охватить большее количество детей-инвалидов реабилитационными услугами, а также привлечь в сферу социального обслуживания организации негосударственного сектора.