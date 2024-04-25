Интересные цифры от мэра Вадима Кстенина по развитию Воронежа

— 2023 год оставался достаточно сложным, как для городских властей, так и для жителей Воронежа. Во многом это связано с тем, что продолжалось политическое и санкционное давление со стороны стран Запада. Однако экономика города наращивала необходимые мощности. Сохранена стабильность бюджета, принятые расходные обязательства. Запланированные объемы строительства инфраструктурных объектов выполнены — высказался Вадим Юрьевич.