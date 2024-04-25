В мэрии Омска принято громкое кадровое решение

Напомним, что пост первого заместителя директора департамента контроля мэрии Омска стал вакантным в апреле 2024 года. Занимавший его Вадим Матвеев после победы в кадровом конкурсе «Продвижение» пошел на повышение. Он назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области.