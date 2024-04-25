В мэрии Омска принято громкое кадровое решение

По информации нашего агентства, в четверг, 25 апреля 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении Ольги Черевиченко первым заместителем директора департамента контроля.
Ранее она работала в этом департаменте начальником Управления контроля по Советскому и Центральному административным округам Омска.
Напомним, что пост первого заместителя директора департамента контроля мэрии Омска стал вакантным в апреле 2024 года. Занимавший его Вадим Матвеев после победы в кадровом конкурсе «Продвижение» пошел на повышение. Он назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области.