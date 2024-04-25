Лукашенко: объединив Россию и Китай, США допустили ошибку

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что США допустили ошибку, когда объединили Россию и Китай, сообщает пресс-служба президента.
На Всебелорусском народном собрании Лукашенко подчеркнул, что мир изменился, причем не так, как «мечтали за океаном». Он удивился тому, на что рассчитывал Запад. И заметил, что США просчитались, когда предприняли «резвую атаку на всех неугодных одновременно», а именно на так называемую ось «зла» по их мнению: от Беларуси до Северной Кореи, включая Россию, Китай, Иран и других.
— США поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них — Китай, — прокомментировал он.
Лукашенко заметил, что объединение этих двух государств связано с давлением США. В итоге богатая ресурсами и с мощным военно-промышленным комплексом Россия объединилась с Китаем, имеющим огромный экономический и человеческий потенциал. При этом белорусский президент уверен, что Вашингтон уже понял, что с этим союзом им не справиться.
Также Лукашенко пояснил, что он глубоко погружен в данную проблематику, так как пять лет назад эти вопросы ему приходилось обсуждать с высокопоставленными американскими чиновниками.
И здесь же он добавил, что США нашли выход, организовав конфликт в Европе, на территории Украины, и переложив его на плечи Евросоюза и НАТО, обещая денежную помощь.
— Цель — отвлечь, утопить Россию в войне с Украиной, ослабить войной и санкциями (тогда России будет не до союза с Китаем, не до единства). А в это время разобраться с Китаем, — уверен он.
Лукашенко добавил, что также США стремятся по возможности «втянуть в эти разборки» так называемых заинтересованных: AUKUS (оборонный альянс Австралии, Великобритании и США. — Ред.), который считают новым НАТО в Тихом Океане, а также добавить туда Японию и Южную Корею.
— Вот ключ к стратегии Соединенных Штатов во имя доминирования в мире, — заключил президент Беларуси.
И предостерег, что потом это никому не будет надо, так как США «всех кинут, как это они показали в Афганистане».