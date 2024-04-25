Лукашенко: объединив Россию и Китай, США допустили ошибку

На Всебелорусском народном собрании Лукашенко подчеркнул, что мир изменился, причем не так, как «мечтали за океаном». Он удивился тому, на что рассчитывал Запад. И заметил, что США просчитались, когда предприняли «резвую атаку на всех неугодных одновременно», а именно на так называемую ось «зла» по их мнению: от Беларуси до Северной Кореи, включая Россию, Китай, Иран и других.