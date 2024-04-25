Матвиенко заявила, что «закручивания гаек» в России не будет

По словам спикера СФ, разговоры о «закручивании гаек» являются домыслами, которые подчас вбрасываются специально. Тем не менее вопросы обеспечения безопасности граждан представляются ключевой вещью для любого государства, особенно для России. В связи с этим нужно сделать все необходимое, в том числе и на законодательном уровне, подчеркнула Матвиенко.