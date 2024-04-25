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Токаев внес изменения в состав комиссии по правам человека

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 апреля 2024 года, которым внес изменения в указ «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, поправки внесены в положение о комиссии.

Так, говорится, что состав комиссии утверждается президентом РК по представлению помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям и состоит из председателя, двух заместителей, секретаря и членов комиссии.

Председатель, заместители председателя и члены комиссии участвуют в ее работе на общественных началах.

Председатель комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью, дает поручения заместителям, секретарю и членам комиссии, определяет повестку дня ее заседаний, подписывает служебные документы, рекомендации и заключения комиссии, участвует в совещаниях, касающихся прав и свобод человека, по согласованию с помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям вносит предложения президенту РК по совершенствованию деятельности комиссии.

В отсутствие председателя комиссии служебные документы, рекомендации и заключения подписывает один из его заместителей.

В отсутствие председателя комиссии и его заместителей служебные документы, рекомендации и заключения комиссии подписывает ее секретарь.

Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.

В отсутствие председателя комиссии на ее заседаниях председательствует один из заместителей.

Кроме того, состав комиссии изложен в новой редакции:

  • Рогов Игорь Иванович — заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК (по согласованию), председатель;
  • Абишев Тастемир Даутович — национальный эксперт по правам человека (по согласованию), заместитель председателя;
  • Сабитова Айнур Алимхановна — директор Института Сорбонна-Казахстан Казахского национального педагогического университета имени Абая (по согласованию), заместитель председателя;
  • заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, секретарь;
  • генеральный прокурор РК;
  • заместитель премьер-министра РК — министр иностранных дел РК;
  • заместитель премьер-министра РК, курирующий социальные вопросы;
  • председатель Высшего судебного Совета РК;
  • министр внутренних дел РК;
  • председатель Агентства РК по делам государственной службы;
  • председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)
  • министр науки и высшего образования РК;
  • министр юстиции РК;
  • министр культуры и информации РК;
  • министр труда и социальной защиты населения РК;
  • министр здравоохранения РК;
  • уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию);
  • уполномоченный по правам ребенка в РК (по согласованию);
  • уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК (по согласованию);
  • уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию);
  • Александр (Могилев Александр Геннадьевич) — митрополит Астанайский и Казахстанский, глава митрополичьего округа Русской православной церкви в РК (по согласованию);
  • Бурашева Гульмира Майоровна — председатель Общественного объединения «Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева» (по согласованию);
  • Байсакова Зульфия Мухамедбековна — председатель правления Объединения юридических лиц «Союз кризисных центров» (по согласованию);
  • Бикебаев Айдын Жолшиевич — председатель Республиканской коллегии адвокатов (по согласованию);
  • Волкова Ольга Александровна — общественный деятель (по согласованию);
  • Воронов Виталий Иванович — адвокат, президент учреждения «Алматинская юридическая корпорация» (по согласованию);
  • Даулеталин Сатыбалды Телагысович — председатель Федерации профсоюзов РК (по согласованию);
  • Жаркенова Светлана Бахытовна — профессор кафедры конституционного и гражданского права Евразийского национального университета имени Л.H. Гумилева (по согласованию);
  • Жасымбекова Светлана Салаватовна — старший национальный координатор программ по миграции Международной организации по миграции в Казахстане — Агентства ООН по миграции (по согласованию);
  • Имашева Снежанна Валерьевна — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • Казкенов Руслан Казбекович — председатель Общественного объединения «Civic peace» (по согласованию);
  • Лукин Андрей Иванович — председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию);
  • Нургазиева Бану Ганиевна — президент Объединения юридических лиц «Гражданский альянс Казахстана» (по согласованию);
  • Осокина Ирина Юрьевна — адвокат Коллегии адвокатов города Астаны (по согласованию);
  • Пен Сергей Геннадьевич — провост (ректор) Maqsut Narikbayev University (KAZGUU) (по согласованию);
  • Соловьева Айгуль Сагадибековна — председатель правления Объединения юридических лиц «Ассоциация экологических организаций Казахстана» (по согласованию);
  • Сман Айсана Смановна — эксперт по правам человека (по согласованию);
  • Тиреуов Канат Маратович — председатель правления — ректор Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина (по согласованию);
  • Турмагамбетова Жемис Утегеновна — директор Общественного фонда «Хартия за права человека» (по согласованию);
  • Ударцев Сергей Федорович — судья Конституционного суда РК (по согласованию);
  • Утпинов Наурызбай Таганович — Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана (по согласованию);
  • Хасанова Шахноза Кулабдулаевна — директор Общественного объединения «Правовой центр женских инициатив “Сана Ceзім” (по согласованию).

Указ вводится в действие со дня его подписания.

права человека
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