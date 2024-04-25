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Молдова рассчитывает на помощь США для армии, МВД и СИБ — глава МИД

Попшой рассказал о переговорах в сфере безопасности, проведенных с чиновниками правительства США.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Основными приоритетами в сотрудничестве Молдовы и США являются сфера безопасности и экономика. Об этом заявил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Михаил Попшой.

«мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам и укреплять безопасность в широком смысле», — заявил Попшой в интервью изданию NewsMaker.

Министр также сообщил о прошедших на эту тему «воодушевляющих» переговорах с чиновниками американского правительства и представителями Белого дома и Палаты представителей.

По его словам, поддержка Молдовы со стороны США остается постоянной.

«Саманта Пауэр, администратор USAID подчеркнула, что поддержка и помощь Молдове — в списке приоритетов правительства США. И это радует, и дает уверенность в том, что в Молдове и дальше будет спокойно благодаря этой поддержке», — добавил глава молдавского МИД.