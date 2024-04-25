Молдова рассчитывает на помощь США для армии, МВД и СИБ — глава МИД

«мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам и укреплять безопасность в широком смысле», — заявил Попшой в интервью изданию NewsMaker.