Молдова рассчитывает на помощь США для армии, МВД и СИБ — глава МИД

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Основными приоритетами в сотрудничестве Молдовы и США являются сфера безопасности и экономика. Об этом заявил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Михаил Попшой.
«мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам и укреплять безопасность в широком смысле», — заявил Попшой в интервью изданию NewsMaker.
Министр также сообщил о прошедших на эту тему «воодушевляющих» переговорах с чиновниками американского правительства и представителями Белого дома и Палаты представителей.
По его словам, поддержка Молдовы со стороны США остается постоянной.
«Саманта Пауэр, администратор USAID подчеркнула, что поддержка и помощь Молдове — в списке приоритетов правительства США. И это радует, и дает уверенность в том, что в Молдове и дальше будет спокойно благодаря этой поддержке», — добавил глава молдавского МИД.