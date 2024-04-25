Депутаты Башкирии приняли закон о запрете договорных матчей.

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в окончательном чтении проект закона, касающийся спортсменов, тренеров, спортивных судей и других, кто имеет прямое отношение к результатам игр.
Ранее информагентство «Башинформ» сообщало со ссылкой на спикера парламента республики Константина Толкачёва, что законопроект разрабатывался для недопущения так называемых договорных матчей, когда ход игры подгоняется под нужный результат.
«По действующему законодательству те, кто имеет прямое отношение к результатам игр, не вправе делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Это в первую очередь сами спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители спортивных команд, спортивные агенты. Следить за этим должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Более того, они обязаны применять санкции к нарушителям, включая дисквалификацию спортсменов. Но на практике этот механизм дает сбой. У спортивных федераций есть обязанности, но недостаточно полномочий. Наш закон даст им необходимый инструментарий — обеспечит доступ к закрытой информации о ставках», — пояснил Константин Толкачёв.
Принятым законом установлено, что местная спортивная федерация вправе через общероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта получать в публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» информацию о пари в букмекерских конторах и на тотализаторах, заключенных участниками официальных спортивных соревнований.