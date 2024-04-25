Депутаты Башкирии приняли закон о запрете договорных матчей.

«По действующему законодательству те, кто имеет прямое отношение к результатам игр, не вправе делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Это в первую очередь сами спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители спортивных команд, спортивные агенты. Следить за этим должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Более того, они обязаны применять санкции к нарушителям, включая дисквалификацию спортсменов. Но на практике этот механизм дает сбой. У спортивных федераций есть обязанности, но недостаточно полномочий. Наш закон даст им необходимый инструментарий — обеспечит доступ к закрытой информации о ставках», — пояснил Константин Толкачёв.