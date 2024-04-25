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В бюджете Минска за 2023 год расходы оказались больше доходов

Минский городской совет депутатов утвердил отчет об исполнении бюджета за 2023 год. Решение опубликовано на Национальном правовом портале.

Источник: AP 2023

В документе сказано, что доходы за прошлый год были около 9,176 млрд рублей. При этом расходы превысили 9,38 млрд.

В итоге дефицит столичного бюджета оказался около 205 млн рублей.

К слову, изначально доходы бюджета планировали на уровне 8,7 млрд, а расходы — более 9,1 млрд рублей.

Ранее отмечалось, что на 38,8% бюджет Минска в 2023 году пополнили отчисления малого и среднего бизнеса. Речь идет о 7,1 млрд рублей.

Бюджет Минска на 2024 год был сформирован еще в декабре прошлого года в пределах 9,767 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2023-м.

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