Глеб Никитин пригласил туристов посетить Нижний Новгород летом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил всех желающих посетить этим летом столицу Приволжья. Он пообещал туристам интересную событийную программу. О том, какие мероприятия пройдут в городе в ближайшие месяцы, станет известно 26 апреля.



В своем телеграм-канале Глеб Никитин напомнил о проведении Дней Нижегородской области в московском «Зарядье». До 28 апреля на мультимедийном куполе парка можно полюбоваться знаменитыми нижегородскими закатами. Там же представлена информация о регионе и выставка этнобордов.



— Следите за новостями и планируйте поездку в Нижний на лето! — подытожил Глеб Никитин.



Напомним, на выставке «Отдых 2024» в Минске представили путеводитель по Нижнему Новгороду.