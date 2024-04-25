Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил всех желающих посетить этим летом столицу Приволжья. Он пообещал туристам интересную событийную программу. О том, какие мероприятия пройдут в городе в ближайшие месяцы, станет известно 26 апреля.
В своем телеграм-канале Глеб Никитин напомнил о проведении Дней Нижегородской области в московском «Зарядье». До 28 апреля на мультимедийном куполе парка можно полюбоваться знаменитыми нижегородскими закатами. Там же представлена информация о регионе и выставка этнобордов.
— Следите за новостями и планируйте поездку в Нижний на лето! — подытожил Глеб Никитин.
Напомним, на выставке «Отдых 2024» в Минске представили путеводитель по Нижнему Новгороду.
Глеб Никитин пригласил туристов посетить Нижний Новгород летом
Губернатор пообещал гостям города интересную событийную программу.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил всех желающих посетить этим летом столицу Приволжья. Он пообещал туристам интересную событийную программу. О том, какие мероприятия пройдут в городе в ближайшие месяцы, станет известно 26 апреля.