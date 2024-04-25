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Глеб Никитин пригласил туристов посетить Нижний Новгород летом

Губернатор пообещал гостям города интересную событийную программу.

Источник: Глеб Никитин/Телеграм

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил всех желающих посетить этим летом столицу Приволжья. Он пообещал туристам интересную событийную программу. О том, какие мероприятия пройдут в городе в ближайшие месяцы, станет известно 26 апреля.

В своем телеграм-канале Глеб Никитин напомнил о проведении Дней Нижегородской области в московском «Зарядье». До 28 апреля на мультимедийном куполе парка можно полюбоваться знаменитыми нижегородскими закатами. Там же представлена информация о регионе и выставка этнобордов.

 — Следите за новостями и планируйте поездку в Нижний на лето! — подытожил Глеб Никитин.

Напомним, на выставке «Отдых 2024» в Минске представили путеводитель по Нижнему Новгороду.

туризм и отдых