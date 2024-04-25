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Пенсионерам вернут льготный проезд, пустят автобусы в Ригу. Что изменится в Беларуси в мае 2024 года

Чего ждать белорусам от последнего весеннего месяца, кроме дополнительных выходных на майские праздники (хотя про них мы тоже напомним)? Например, будут иначе решать, кому и как назначать семейный капитал, а еще снова обновят «базу тунеядцев». Аккуратно сложили главные новшества в нашу специальную подборку.

Источник: Смартпресс

Вырастет бюджет прожиточного минимума

С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ) и составит 418,73 ₽ (ранее — 406,74 ₽).

Напомним, что эта величина пересматривается 4 раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. От БПМ зависит размер пенсий, детских пособий, выплат по уходу за инвалидами и др. Соответственно, все эти выплаты также немного подрастут.

Выходных будет много

В этом году белорусов в нетерпении ждут дополнительные майские выходные (вот бы еще с погодой повезло!).

Итак, нерабочими будут: День труда (1 мая), День Победы (9 мая) и промежуток с 11 по 14 мая, так как 14-е — это Радуница.

Кстати, не забудьте, что выходной понедельник 13 мая придется отработать в субботу — 18 мая.

Напоминаем, что переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье. Работодатель имеет право переносить рабочие дни с учетом специфики производства (работы).

Запустят дополнительные поезда

В связи с майскими праздниками БЖД запускает 96 дополнительных поездов, они будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая.

Так, в международном сообщении отправятся 16 поездов по маршрутам: Минск/Гродно — Москва, Брест/Гродно — Москва, Полоцк — Москва, Минск — Санкт-Петербург.

По территории Беларуси — 80 дополнительных поездов: из столицы Беларуси во все областные центры, а также в сообщениях Минск — Пинск, Гомель — Брест, Гродно — Орша — Витебск, Гродно — Орша — Кричев, Коммунары — Орша — Гродно.

Кстати, продажа билетов уже открыта.

Вернут льготный проезд в электричках

Снова начнет действовать скидка 50% для пенсионеров на проезд в региональных поездах эконом-класса. Льготу вводят на период садово-огородных работ — с 1 мая по 31 октября.

При этом при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также в поездах городских линий скидка 50% не предоставляется.

Поедут автобусы в Ригу…

С 1 мая можно будет отправиться в Ригу на автобусе. «Минсктранс» возобновляет рейсы по международному маршруту «Минск — Рига» через Браслав, Даугавпилс.

Автобусы будут отправляться от автовокзала «Центральный» в Минске по понедельникам, средам и пятницам в 10:00.

А со 2 мая предусмотрены рейсы в обратном направлении. Выезды из Риги будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам в 8:30.

Стоимость билета — 180 ₽ Ориентировочное время в пути — 13,5 часов.

…и полетят самолеты в Челябинск

С 21 мая российская авиакомпания Red Wings открывает авиасообщение между Челябинском и Минском. Полеты планируются каждый вторник.

Отправление из Челябинска будет осуществляться в 13:30, прибытие в Минск — 15:00. Полет займет по времени 3 часа 30 минут. Отправление из Минска — 16:00, прибытие в Челябинск — 21:10 (время в пути 3 часа 10 минут).

Продажи на рейсы уже открыты.

Снимут запрет на лов судака

Но только в самом конце месяца — ограничение действует с 15 апреля по 30 мая.

Напомним, что за незаконный лов судака предусмотрена административная ответственность, а нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ — 40 ₽).

Если вдруг рыба попалась вам на крючок, то ее нужно с наименьшими повреждениями независимо от состояния сразу выпустить в естественную среду обитания (непосредственно в месте вылова).

Начнут отключать горячую воду

С середины мая минчанам можно доставать тазики и начинать греметь кастрюлями.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» опубликовал первые списки адресов, где пройдут плановые отключения горячей воды.

Отключения традиционно пройдут в несколько этапов: с 15, 16, 22, 23 и 29 мая.

Обновят базу «тунеядцев»

Напомним, что с 1 апреля база незанятого в экономике населения обновляется ежемесячно, так что в мае будет очередной пересмотр.

Граждане, включенные в данный перечень и имеющие в собственности жилье, оплачивают газ, отопление и горячую воду по полным тарифам.

Меняются условия получения семейного капитала

С 28 мая меняются условия назначения семейного капитала и его досрочного использования.

Так, например, теперь для подачи заявления на назначение капитала важно, чтобы отец (отчим) в полной семье, трудоспособный родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) на дату подачи работали в общей сложности не менее 6 месяцев в течение года.

Что касается досрочного использования средств, то теперь это возможно только для семей, в которых трудоспособные родители (усыновители, удочерители) не отнесены к тунеядцам, не лишены родительских прав, дети не признаны находящимися в социально-опасном положении и не изъяты из семьи.

Автор: Ирина Шуваева.