Пенсионерам вернут льготный проезд, пустят автобусы в Ригу. Что изменится в Беларуси в мае 2024 года

Чего ждать белорусам от последнего весеннего месяца, кроме дополнительных выходных на майские праздники (хотя про них мы тоже напомним)? Например, будут иначе решать, кому и как назначать семейный капитал, а еще снова обновят «базу тунеядцев». Аккуратно сложили главные новшества в нашу специальную подборку.