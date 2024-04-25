Пенсионерам вернут льготный проезд, пустят автобусы в Ригу. Что изменится в Беларуси в мае 2024 года

Вырастет бюджет прожиточного минимума
С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ) и составит 418,73 ₽ (ранее — 406,74 ₽).
Напомним, что эта величина пересматривается 4 раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. От БПМ зависит размер пенсий, детских пособий, выплат по уходу за инвалидами и др. Соответственно, все эти выплаты также немного подрастут.
Выходных будет много
В этом году белорусов в нетерпении ждут дополнительные майские выходные (вот бы еще с погодой повезло!).
Итак, нерабочими будут: День труда (1 мая), День Победы (9 мая) и промежуток с 11 по 14 мая, так как 14-е — это Радуница.
Кстати, не забудьте, что выходной понедельник 13 мая придется отработать в субботу — 18 мая.
Напоминаем, что переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье. Работодатель имеет право переносить рабочие дни с учетом специфики производства (работы).
Запустят дополнительные поезда
В связи с майскими праздниками БЖД запускает 96 дополнительных поездов, они будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая.
Так, в международном сообщении отправятся 16 поездов по маршрутам: Минск/Гродно — Москва, Брест/Гродно — Москва, Полоцк — Москва, Минск — Санкт-Петербург.
Кстати, продажа билетов уже открыта.
Вернут льготный проезд в электричках
Снова начнет действовать скидка 50% для пенсионеров на проезд в региональных поездах эконом-класса. Льготу вводят на период садово-огородных работ — с 1 мая по 31 октября.
При этом при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также в поездах городских линий скидка 50% не предоставляется.
Поедут автобусы в Ригу…
С 1 мая можно будет отправиться в Ригу на автобусе. «Минсктранс» возобновляет рейсы по международному маршруту «Минск — Рига» через Браслав, Даугавпилс.
Автобусы будут отправляться от автовокзала «Центральный» в Минске по понедельникам, средам и пятницам в 10:00.
А со 2 мая предусмотрены рейсы в обратном направлении. Выезды из Риги будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам в 8:30.
Стоимость билета — 180 ₽ Ориентировочное время в пути — 13,5 часов.
…и полетят самолеты в Челябинск
С 21 мая российская авиакомпания Red Wings открывает авиасообщение между Челябинском и Минском. Полеты планируются каждый вторник.
Отправление из Челябинска будет осуществляться в 13:30, прибытие в Минск — 15:00. Полет займет по времени 3 часа 30 минут. Отправление из Минска — 16:00, прибытие в Челябинск — 21:10 (время в пути 3 часа 10 минут).
Продажи на рейсы уже открыты.
Снимут запрет на лов судака
Но только в самом конце месяца — ограничение действует с 15 апреля по 30 мая.
Напомним, что за незаконный лов судака предусмотрена административная ответственность, а нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ — 40 ₽).
Если вдруг рыба попалась вам на крючок, то ее нужно с наименьшими повреждениями независимо от состояния сразу выпустить в естественную среду обитания (непосредственно в месте вылова).
Начнут отключать горячую воду
С середины мая минчанам можно доставать тазики и начинать греметь кастрюлями.
Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» опубликовал первые списки адресов, где пройдут плановые отключения горячей воды.
Отключения традиционно пройдут в несколько этапов: с 15, 16, 22, 23 и 29 мая.
Обновят базу «тунеядцев»
Напомним, что с 1 апреля база незанятого в экономике населения обновляется ежемесячно, так что в мае будет очередной пересмотр.
Граждане, включенные в данный перечень и имеющие в собственности жилье, оплачивают газ, отопление и горячую воду по полным тарифам.
Меняются условия получения семейного капитала
С 28 мая меняются условия назначения семейного капитала и его досрочного использования.
Так, например, теперь для подачи заявления на назначение капитала важно, чтобы отец (отчим) в полной семье, трудоспособный родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) на дату подачи работали в общей сложности не менее 6 месяцев в течение года.
Что касается досрочного использования средств, то теперь это возможно только для семей, в которых трудоспособные родители (усыновители, удочерители) не отнесены к тунеядцам, не лишены родительских прав, дети не признаны находящимися в социально-опасном положении и не изъяты из семьи.
Автор: Ирина Шуваева.