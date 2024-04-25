Делегация из Германии посетила Центр военной медицины в Алматы

Ознакомительный визит делегации военно-медицинской службы Вооруженных сил Федеративной Республики Германии в Центр военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан в Алматы состоялся в рамках двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.
Зарубежная делегация во главе с офицером Управления медицинского полка Вооруженных сил ФРГ подполковником Ванессой Эленой Виттке ознакомилась с деятельностью и учебно-материальной базой Центра военной медицины Министерства обороны РК. Военные эксперты обсудили вопросы тактической медицины и цифровизации труда парамедиков.
Для ознакомления с успехами коллег и обмена опытом были проведены брифинги. Казахстанские военврачи ознакомили представителей делегации с деятельностью и перспективами развития Центра военной медицины Министерства обороны РК, с подготовкой военно-медицинских специалистов и применяемыми в образовательной деятельности учреждения инновационными технологиями.
На организованных брифингах германские коллеги рассказали об образовательной деятельности Вооруженных сил ФРГ, подготовке военнослужащих к оказанию первой помощи в зоне боевых действий и использовании информационно-коммуникационных образовательных технологий в учебном процессе.
Подводя итоги встречи, начальник Центра военной медицины Минобороны РК полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев поддержал инициативу развития двустороннего сотрудничества в области военной медицины.