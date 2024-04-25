Делегация из Германии посетила Центр военной медицины в Алматы

Для ознакомления с успехами коллег и обмена опытом были проведены брифинги. Казахстанские военврачи ознакомили представителей делегации с деятельностью и перспективами развития Центра военной медицины Министерства обороны РК, с подготовкой военно-медицинских специалистов и применяемыми в образовательной деятельности учреждения инновационными технологиями.