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Аудиторы пришли с проверкой в министерство промышленности Челябинской области

В Челябинской области проверят, как тратили деньги на поддержку занятости.

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Одновременно проверяют Государственный фонд развития промышленности Челябинской области.

Аудиторы планируют проследить за тем, как тратили бюджетные деньги на нацпроекты: законно ли выделяли субсидии, достоверно ли составляли отчеты. Заодно проверяющие выяснят, удалось ли достигнуть целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

— Объем проверяемых средств 112 млн рублей, — сообщили в КСП.

Ранее аудиторы выясняли, как в Челябинской области потратили деньги на повышение квалификации педагогов.