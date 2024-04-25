Аудиторы пришли с проверкой в министерство промышленности Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Одновременно проверяют Государственный фонд развития промышленности Челябинской области.
Аудиторы планируют проследить за тем, как тратили бюджетные деньги на нацпроекты: законно ли выделяли субсидии, достоверно ли составляли отчеты. Заодно проверяющие выяснят, удалось ли достигнуть целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
— Объем проверяемых средств 112 млн рублей, — сообщили в КСП.
Ранее аудиторы выясняли, как в Челябинской области потратили деньги на повышение квалификации педагогов.