Аудиторы пришли с проверкой в министерство промышленности Челябинской области

Аудиторы планируют проследить за тем, как тратили бюджетные деньги на нацпроекты: законно ли выделяли субсидии, достоверно ли составляли отчеты. Заодно проверяющие выяснят, удалось ли достигнуть целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».