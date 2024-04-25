Губернатор встретился с исполняющим обязанности мэра Тайшетского района

«Сейчас важно, чтобы, несмотря на ситуацию, которая сложилась в Тайшетском районе, все эти мероприятия были исполнены, это важно, это приоритет. Законодательное Собрание совместно с Губернатором Иркутской области принимает решения о выделении финансовых ресурсов, о включении территорий в национальные проекты. Сегодня наметили план действий. Исполняющий обязанности мэра Тайшетского района Михаил Малиновский готов к их решению, он не новичок в этой работе, поэтому до выборов главы территории все мероприятия, которые необходимо исполнять на территории района, будут исполняться», — отметила заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.