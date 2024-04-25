Губернатор встретился с исполняющим обязанности мэра Тайшетского района

24 апреля он стал исполняющим обязанности мэра Тайшетского района в связи с досрочным прекращением полномочий мэра территории. На встрече обсудили перспективы развития территории, ее социально-экономическое развитие.
«В первую очередь нужно уделить внимание реализации мероприятий в рамках семи национальных проектов, которые активно реализуются в территории. Среди них — “Жилье и городская среда”, “Образование”, “Безопасные качественные дороги”, “Здравоохранение”, “Демография”, на общую сумму около 700 миллионов рублей. Личного контроля требуют строительство новых зданий школ и детских садов, медицинских и культурных учреждений, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, благоустройство общественных и дворовых территорий. Нужно проанализировать возможные риски и разработать меры по их устранению», — сказал Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы Губернатора и Правительства Иркутской области, в Тайшете в рамках инфраструктурного бюджетного кредита продолжается строительство школы на 1275 мест с бассейном, завершается строительство детского сада, в поселке Юрты Тайшетского района завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Участниками программы «Транспортный каркас Иркутской области» являются два населенных пункта территории. В Тайшете в этом году отремонтируют участки улиц Партизанская, Андреева и Кирова общей протяженностью 2,6 километра. В Бирюсинске — участки улиц Крупской и Нагорной длиной 2,3 километра.
«Я хочу вас заверить, что те планы, которые были намечены, будут выполнены. Тайшетский район продолжит участие в государственных программах и национальных проектах. В числе задач — подготовка к осенне-зимнему периоду 2024−25 годов, строительство социально значимых объектов, которые есть в плане 2024 года, наболевший вопрос — это дороги Тайшета и Тайшетского района. Задачи поставлены, мы обязаны справиться», — сказал исполняющий обязанности мэра Тайшетского района Михаил Малиновский.
«Сейчас важно, чтобы, несмотря на ситуацию, которая сложилась в Тайшетском районе, все эти мероприятия были исполнены, это важно, это приоритет. Законодательное Собрание совместно с Губернатором Иркутской области принимает решения о выделении финансовых ресурсов, о включении территорий в национальные проекты. Сегодня наметили план действий. Исполняющий обязанности мэра Тайшетского района Михаил Малиновский готов к их решению, он не новичок в этой работе, поэтому до выборов главы территории все мероприятия, которые необходимо исполнять на территории района, будут исполняться», — отметила заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.