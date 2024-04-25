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«Нужный и важный, но можно отложить»: Токаев об отмене Международного форума Астана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Его речь опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

«Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача — обеспечение безопасности граждан», — отметил глава государства.

Он добавил, что для этого правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса.

«Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия. Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело — встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны», — пояснил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сессии Ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации.

«Но эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей — единства и солидарности», — заявил Токаев.

Напомним, об отмене форума стало известно в середине апреля, а сам международный форум Астана должен был пройти 13—14 июня. Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению. Ожидается, что международный форум Астана возобновит работу в 2025 году. Позже стало известно, что в Казахстане из-за паводков отменили еще один форум.