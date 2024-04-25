«Нужный и важный, но можно отложить»: Токаев об отмене Международного форума Астана

«Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия. Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело — встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны», — пояснил Касым-Жомарт Токаев.