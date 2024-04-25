«Нужный и важный, но можно отложить»: Токаев об отмене Международного форума Астана

Его речь опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы президента.
«Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача — обеспечение безопасности граждан», — отметил глава государства.
Он добавил, что для этого правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса.
«Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия. Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело — встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны», — пояснил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, сессии Ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации.
«Но эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей — единства и солидарности», — заявил Токаев.
Напомним, об отмене форума стало известно в середине апреля, а сам международный форум Астана должен был пройти