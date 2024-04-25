В Башкирии повысили минимальные оклады медработников

Минимальные оклады работников государственных учреждений здравоохранения Башкирии рассчитываются с учетом размера базовой единицы 4,9 тыс. руб., следует из постановления правительства республики. В прежней редакции постановления он составлял почти 4 тыс. руб. Правила распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.
Минимальные размеры окладов увеличиваются с 8,3 тыс. руб. до 9,8 тыс. руб. у младшего медперсонала, с 12,5 тыс. руб. до 14,81 тыс. руб. у среднего медицинского и фармацевтического персонала первого квалификационного уровня, с 22,3 тыс. руб. до 26,4 тыс. руб. у заведующего хирургическим профилем стационаров. Повышающие коэффициенты установлены в пределах от 2 до 5,4.
Минимальный размер оклада у санитара-водителя увеличен с 8,7 тыс. руб. до 10,3 тыс. руб., у старшего врача станции скорой помощи — с 19,6 тыс. руб. до 23,2 тыс. руб.
Минимальные размеры окладов рабочих учреждения здравоохранения увеличены с 4,1 тыс. руб. до 4,9 тыс. руб. (1 разряд), с 7 тыс. руб. до 8,3 тыс. руб. (8 разряд).