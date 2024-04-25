В Башкирии повысили минимальные оклады медработников

Минимальные размеры окладов увеличиваются с 8,3 тыс. руб. до 9,8 тыс. руб. у младшего медперсонала, с 12,5 тыс. руб. до 14,81 тыс. руб. у среднего медицинского и фармацевтического персонала первого квалификационного уровня, с 22,3 тыс. руб. до 26,4 тыс. руб. у заведующего хирургическим профилем стационаров. Повышающие коэффициенты установлены в пределах от 2 до 5,4.