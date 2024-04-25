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В Волгограде депутата сняли с должности из-за иностранных активов супруги

Иностранные активы жены волгоградского депутата стали причиной увольнения.

Прокуратура Волгограда уличила одного из депутатов гордумы в нарушении антикоррупционных требований, что стало причиной его увольнения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, Сергей Шилин был назначен на должность зампреда комитета по муниципальному имуществу землепользования и градостроительству в августе 2023 года.

— Согласно законодательству, в течение трех месяцев со дня назначения на данную должность он должен был принять меры к отчуждению иностранных финансовых инструментов, в том числе принадлежащих его супруге, — уточнили в областной прокуратуре.

При этом у супруги по истечению срока сохранились иностранные активы, которые обнаружили при проверке. Прокуратура потребовала устранить нарушения, освободив слугу народа от должности. Гордума удовлетворила их.

Прокуратура