В Волгограде депутата сняли с должности из-за иностранных активов супруги

Прокуратура Волгограда уличила одного из депутатов гордумы в нарушении антикоррупционных требований, что стало причиной его увольнения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, Сергей Шилин был назначен на должность зампреда комитета по муниципальному имуществу землепользования и градостроительству в августе 2023 года.