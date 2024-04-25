В Беларуси 25 апреля начинают выплачивать материальную помощь ко Дню Победы

В соответствии с решением главы государства ежегодно ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны, выплачивается материальная помощь.
Так, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах материальная помощь будет оказана в размере Br4 тыс.
Лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог — Br2 тыс.
Такую же сумму получат и лица, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Бывшие узники фашизма, вдовы и дети — инвалиды с детства погибших, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны военнослужащих, партизан и подпольщиков — Br 1 тыс.
Выплата материальной помощи будет проводиться в период с 25 апреля по 4 мая.