В Беларуси 25 апреля начинают выплачивать материальную помощь ко Дню Победы

Так, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах материальная помощь будет оказана в размере Br4 тыс.