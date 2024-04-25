Разрушительное стихийное бедствие охватило половину страны — Токаев

«Я безмерно признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией. В час испытаний сплотилось все наше общество. В результате слаженных действий Правительства, государственных органов, профильных служб, а также помощи волонтеров были своевременно эвакуированы более 119 тыс. человек, в том числе почти 45 тыс. детей. Нам удалось спасти жизни людей, и это главное», — сказал Токаев.