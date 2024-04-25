Из Ташобласти в Новый Ташкент переведут почти 20 тысяч объектов недвижимости

Хокимият Ташкентской области опубликовал данные об объектах, которые из столичной области переместятся в район Нового Ташкента. Всего таких объектов около 20 тысяч.
Среди них почти 19 тысяч жилых зданий, 52 многоэтажных дома, около тысячи нежилых помещений.
Уточняется, что из Юкоричирчикского района передаются 6,5 тысячи организаций, а из Уртачирчикского — более 3 тысяч.
Напомним, что передачу части территорий двух районов Ташкентской области в состав Нового Ташкента одобрили в марте областные депутаты. Первый камень в строительство района, где будет жить около миллиона жителей, Шавкат Мирзиёев заложил в марте 2023 года.