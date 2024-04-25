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Гендиректор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева уйдет с поста

В июне текущего года гендиректор сочинского курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева покинет свой пост. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе курорта.

«Яна Перепечаева приняла решение уйти с поста генерального директора курорта “Красная Поляна” в июне 2024 года после пяти лет работы в компании и заняться собственными проектами», — говорится в сообщении компании.

Госпожа Перепечаева была назначена исполняющей обязанности гендиректора компании в начале мая 2022 года. Ранее она занимала должность операционного и коммерческого директора. До этого работала в органах государственной власти и коммерческих организациях. На «Красной Поляне» Яна Перепечаева руководила реализацией ряда стратегических проектов: ребрендинг курорта, перевод отелей в собственное управление и другие.

Нового гендиректора «Красной Поляны» назначат в июне с учетом всех корпоративных процедур.