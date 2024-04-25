Гендиректор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева уйдет с поста

Госпожа Перепечаева была назначена исполняющей обязанности гендиректора компании в начале мая 2022 года. Ранее она занимала должность операционного и коммерческого директора. До этого работала в органах государственной власти и коммерческих организациях. На «Красной Поляне» Яна Перепечаева руководила реализацией ряда стратегических проектов: ребрендинг курорта, перевод отелей в собственное управление и другие.