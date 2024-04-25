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Алейник: любые конференции по европейской безопасности без участия Беларуси и России не имеют смысла

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые конференции по европейской безопасности без участия Беларуси и России не имеют смысла. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в кулуарах заседания VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы, естественно, исходим из того, что любые мероприятия, любые конференции, которые касаются европейской безопасности, без участия Беларуси и России не имеют ни перспективы, ни смысла», — подчеркнул Сергей Алейник.

В Швейцарии в скором времени планируется провести так называемый мирный саммит по Украине. По словам министра, Беларусь пока не получала приглашение от швейцарской стороны. Правда, и глава МИД Швейцарии уже не исключает, что эта конференция будет перенесена.

«Знаем, что такой саммит готовится. Считаем, что отсутствие приглашения не отражает ту реальность, которая складывается в европейском регионе, и тот вклад, который Беларусь вносила и продолжает вносить в мирное урегулирование украинского кризиса», — заявил глава внешнеполитического ведомства.