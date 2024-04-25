Росфинмониторинг рассказал, как финансировался теракт в «Крокусе»

«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — сказал Чиханчин на Международном совете комплаенс (цитата по ТАСС).