Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школа в Ангрене получила 300 миллионов сумов за отказ от телефонов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Школа № 17 в Ангрене получила 300 миллионов сумов за отказ учащихся и учителей от использования телефонов. На данный момент в школе не пользуются гаджетами уже 50 дней, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Обещанные 300 миллионов сумов вручил директору школы хоким Ташкентской области. Это общеобразовательное учреждение стало одним из первых в регионе, где реализовали инициативу «Школа без телефона».

Напомним, что свою инициативу хоким столичного региона Зоир Мирзаев анонсировал в конце февраля этого года. Уже через несколько дней стало известно, что администрация 17-й школы решила не пользоваться телефонами в образовательном учреждении.

На деле идея воплотилась так: телефон каждого ученика во время занятий хранится в ячейке шкафчика на входе в школу, а после уроков школьникам возвращают их гаджеты.

образование