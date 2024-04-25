Школа в Ангрене получила 300 миллионов сумов за отказ от телефонов

Обещанные 300 миллионов сумов вручил директору школы хоким Ташкентской области. Это общеобразовательное учреждение стало одним из первых в регионе, где реализовали инициативу «Школа без телефона».
Напомним, что свою инициативу хоким столичного региона Зоир Мирзаев анонсировал в конце февраля этого года. Уже через несколько дней стало известно, что администрация 17-й школы решила не пользоваться телефонами в образовательном учреждении.
На деле идея воплотилась так: телефон каждого ученика во время занятий хранится в ячейке шкафчика на входе в школу, а после уроков школьникам возвращают их гаджеты.