Токаев дал пять месяцев на ликвидацию последствий наводнения и восстановительные работы

«Наша общая победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок — пять летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся», — сказал Токаев в четверг на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Он отметил, что в результате этих масштабных паводков тысячи людей потеряли свое имущество, остались без источника дохода.
«Поэтому государством принимаются адресные меры поддержки граждан. Все пострадавшие получат единовременную выплату на семью. После оценки ущерба им будут выплачены компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного», — подчеркнул президент.
При этом, добавил он, следует учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения.
«Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил. Считаю, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан», — сказал Токаев.