Токаев дал пять месяцев на ликвидацию последствий наводнения и восстановительные работы

«Наша общая победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок — пять летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся», — сказал Токаев в четверг на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.