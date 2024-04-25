Вольфович: в Европе более 150 ядерных боеголовок США

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Желающим разместить ядерное оружие в Польше нужно вспомнить уроки, Хиросимы и Нагасаки, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, передает корреспондент Sputnik.
«Всего лишь две бомбы (сбросили США на Японию в 1945 году — Sputnik), но эти бомбы, которые в разы меньше по объему в тротиловом эквиваленте, унесли столько жизней… Сотни тысяч жизней унесли одномоментно», — отметил Вольфович.
Он также задал вопрос о том, что будет, если применить сегодня в Европе ядерный арсенал, который там есть.
«Ведь не останется никого… Америка далеко, а Европа будет стерта с лица Земли», — сказал журналистам госсекретарь в кулуарах ВНС.
«Зачем сегодня столько ядерного оружия? На территории Европы в целом, Восточной Европы, насчитывается только американского (ядерного оружия — Sputnik) более 150 боеголовок… Зачем еще больше?», — сказал Вольфович.
Также он отметил, что развертывание новых военных соединений на территории сопредельных с Беларусью государств ЕС, в том числе Литвы, не способствует разрядке международной обстановки, а, напротив, приводит к эскалации.
«Это спичка или искра, которая может вспыхнуть в любой момент, и мало не покажется не только белорусскому и российскому народу, но и народу Польши и стран Прибалтики. Как они это не могут понять? Ведь не будут боевые действия идти только на территории Беларуси… Пламя охватит и все соседние…», — добавил госсекретарь Совбеза.
Он призвал западные страны одуматься и вернуться к мирному диалогу.