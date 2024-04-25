Вольфович: в Европе более 150 ядерных боеголовок США

«Это спичка или искра, которая может вспыхнуть в любой момент, и мало не покажется не только белорусскому и российскому народу, но и народу Польши и стран Прибалтики. Как они это не могут понять? Ведь не будут боевые действия идти только на территории Беларуси… Пламя охватит и все соседние…», — добавил госсекретарь Совбеза.