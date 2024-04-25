Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: основной реальный риск для Беларуси создает горячая точка на Украине

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон делает все, чтобы втянуть в украинский конфликт Беларусь. Об этом президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 25 апреля на заседании VII ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Глава государства отметил: о том, что военно-политическая ситуация в регионе, да и мире в целом оценивается экспертами как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, делегаты не раз слышали. В первый день заседания, 24 апреля, президент подробно остановился на причинах нового витка противостояния между Западом и Востоком.

«Сегодня поговорим о том, какими силами и средствами нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности. Основной реальный риск создает горячая точка в регионе — конечно же, Украина. Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну. Запустить механизм втягивания остальных государств, то есть ослабить и западно-, и восточноевропейский регионы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр