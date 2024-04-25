Лукашенко: основной реальный риск для Беларуси создает горячая точка на Украине

Глава государства отметил: о том, что военно-политическая ситуация в регионе, да и мире в целом оценивается экспертами как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, делегаты не раз слышали. В первый день заседания, 24 апреля, президент подробно остановился на причинах нового витка противостояния между Западом и Востоком.
«Сегодня поговорим о том, какими силами и средствами нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности. Основной реальный риск создает горячая точка в регионе — конечно же, Украина. Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну. Запустить механизм втягивания остальных государств, то есть ослабить и западно-, и восточноевропейский регионы», — подчеркнул Александр Лукашенко.