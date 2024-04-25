Президент Токаев назвал свою главную задачу

«Как Президент вижу своей главной задачей защиту Независимости Республики Казахстан. Достижение этой священной цели возможно путем построения Справедливого Казахстана, а также проведения активной и конструктивной внешней политики. На этом пути мы решим масштабные задачи и преодолеем все вызовы. Опираясь на общенациональные идеалы и ориентиры, мы укрепим нашу государственность и еще выше вознесем знамя нашей священной Независимости. Я твердо в это верю и сделаю все для этого, потому что это мой долг как Президента и гражданина», — заявил глава государства.