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Президент Токаев назвал свою главную задачу

Глава государства, выступая на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», отметил, что нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну.

Источник: Акорда

«Наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее. Мы все — граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины — Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель — построение Справедливого Казахстана», — сказал президент.

Кроме того, Токаев обозначил свою главную задачу.

«Как Президент вижу своей главной задачей защиту Независимости Республики Казахстан. Достижение этой священной цели возможно путем построения Справедливого Казахстана, а также проведения активной и конструктивной внешней политики. На этом пути мы решим масштабные задачи и преодолеем все вызовы. Опираясь на общенациональные идеалы и ориентиры, мы укрепим нашу государственность и еще выше вознесем знамя нашей священной Независимости. Я твердо в это верю и сделаю все для этого, потому что это мой долг как Президента и гражданина», — заявил глава государства.