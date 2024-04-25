Президент Токаев назвал свою главную задачу

«Наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее. Мы все — граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины — Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель — построение Справедливого Казахстана», — сказал президент.
Кроме того, Токаев обозначил свою главную задачу.
«Как Президент вижу своей главной задачей защиту Независимости Республики Казахстан. Достижение этой священной цели возможно путем построения Справедливого Казахстана, а также проведения активной и конструктивной внешней политики. На этом пути мы решим масштабные задачи и преодолеем все вызовы. Опираясь на общенациональные идеалы и ориентиры, мы укрепим нашу государственность и еще выше вознесем знамя нашей священной Независимости. Я твердо в это верю и сделаю все для этого, потому что это мой долг как Президента и гражданина», — заявил глава государства.