Алиев подтвердил просьбы поставить Украине оружие

«Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем. И мы говорим это открыто и публично. И не будем (поставлять оружие.— “Ъ”). Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — сказал президент на встрече с участниками международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».