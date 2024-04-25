Алиев подтвердил просьбы поставить Украине оружие

«Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем. И мы говорим это открыто и публично. И не будем (поставлять оружие.— “Ъ”). Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — сказал президент на встрече с участниками международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».
По словам Ильхама Алиева, Азербайджан оказал Украине гуманитарную и финансовую помощь на сумму более €30 млн. «Мы участвуем в реконструкции города Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора, и Азербайджан восстанавливает многие объекты социальной инфраструктуры. Ничего больше этого», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что считает происходящее на Украине большой трагедией, и задался вопросом, можно ли было ее избежать. «Был ли шанс у украинских лидеров в предыдущие годы построить нормальные отношения с Россией? Я абсолютно уверен, что был», — заявил господин Алиев.
Азербайджан неоднократно отрицал поставку вооружения Украине. Например, армянский политик Валерий Погосян в марте заявлял, что у Еревана есть информация о том, что Баку поставляет оружие Киеву. Министерство оборонной промышленности Азербайджана назвало это дезинформацией.
Журналист RTVI Алексей Сочнев в декабре обращал внимание на фото украинского журналиста Романа Бочкалы с украинским флагом в цехе по производству снарядов калибра 122 мм для гаубицы Д-30 — военкор находился возле стендов с символикой азербайджанской Palladium. Агентство развития медиа Азербайджана назвало ложью сообщения о том, что Palladium занимается производством и поставкой артиллерийских снарядов для нужд вооруженных сил Украины.