Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО

«Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать, Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы», — сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.