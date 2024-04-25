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Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО

Лукашенко: Запад формирует вокруг России и Белоруссии пояс недружественных стран.

Источник: Reuters

МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дальнейшего расширения НАТО, поскольку Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг России и Белоруссии пояс недружественных государств.

«Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать, Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы», — сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, замысел Запада в том, чтобы в этом регионе все полыхало.

Лукашенко Александр
НАТО