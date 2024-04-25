Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО

МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает дальнейшего расширения НАТО, поскольку Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг России и Белоруссии пояс недружественных государств.
«Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать, Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступления в альянс других стран Европы», — сказал Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.
По его словам, замысел Запада в том, чтобы в этом регионе все полыхало.