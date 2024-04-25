Лукашенко назвал ситуацию на фронте на Украине патовой

Также он назвал бегство здравомыслящих украинцев из своей страны свидетельством того, что Украине нужен мир. «Мы же хорошо знаем, что их хватают на улицах и частенько даже не обучают. Не проводят боевое слаживание на полигонах. Их бросают сразу фронт. И не во втором эшелоне, а как штурмовиков. А сзади — СМЕРШ. Отряды вооруженных людей, украинцев, которые идут сзади за этими бедолагами. Как они часто говорят, цитирую, “нам выдали билет в одну сторону”, — подчеркнул Лукашенко.