Лукашенко назвал ситуацию на фронте на Украине патовой

МИНСК, 25 апр — РИА Новости. На фронте на Украине сейчас сложилась патовая ситуация, Россия наступает, но медленно, сложились условия для мирных переговоров, заявил в четверг, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Что касается самого фронта — идут очень тяжелые бои. Россия медленно: 500 метров, километр, два-три, на разных участках по-разному, но каждый день, каждые сутки продвигается. Вы знаете информацию об освобождении российскими войсками некоторых населенных пунктов. Но это очень медленное продвижение. Образовался, как у нас в народе говорят, некоторый цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не такое, как хотелось бы. Патовая ситуация».
По его словам, такая ситуация является «самой удобной для заключения мирного договора». Он отметил, что если сейчас не пойти на мирные переговоры с Россией, с течением времени Украина утратит свою государственность и может прекратить свое существование.
Также он назвал бегство здравомыслящих украинцев из своей страны свидетельством того, что Украине нужен мир. «Мы же хорошо знаем, что их хватают на улицах и частенько даже не обучают. Не проводят боевое слаживание на полигонах. Их бросают сразу фронт. И не во втором эшелоне, а как штурмовиков. А сзади — СМЕРШ. Отряды вооруженных людей, украинцев, которые идут сзади за этими бедолагами. Как они часто говорят, цитирую, “нам выдали билет в одну сторону”, — подчеркнул Лукашенко.
В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ.
Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России «готовы к диалогу».