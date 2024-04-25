Лукашенко предупредил об апокалипсисе, если Россия применит весь свой арсенал

По его словам, РФ может это сделать, если сложится «угрожающая ситуация».
«Любое неосторожное слово, движение и может начаться открытое вооружённое противостояние вплоть до ядерного», — сказал Лукашенко на ВНС.
Президент Александр Лукашенко заявил, что если Россия применит весь свой имеющийся арсенал, то это «будет апокалипсис».
По его словам, РФ может это сделать, если сложится «угрожающая ситуация».
«Любое неосторожное слово, движение и может начаться открытое вооружённое противостояние вплоть до ядерного», — сказал Лукашенко на ВНС.