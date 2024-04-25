Экс-премьер Молдавии обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела

КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. Глава партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику заявил, что нельзя винить только Восток во вмешательстве во внутренние дела Молдавии — Запад также поощряет власти республики к «новым беззакониям».
«Злонамеренное вмешательство во внутренние дела Молдавии исходит не только с Востока… Я не думаю, что партнеры не видят коррупционных схем в энергетической системе или в управлении государственными активами. К сожалению, нынешняя власть трактует отсутствие реакции демократического Запада на эти преступления как всеобщее потворство и поощрение нового беззакония», — заявил Кику в интервью порталу Deschide.md.
По его словам, самый частый вопрос, который задают избиратели на встречах с политиками звучит так: «почему европейцы и американцы поддерживают воров и бездельников у власти, за какие достижения и заслуги?». Экс-премьер объясняет это многочисленными ошибками правящей партии «Действие и солидарность».
«На мой взгляд, Запад и Румыния, в частности, сейчас имеют редкую возможность привлечь к себе симпатии не менее 80% граждан этой страны, если они займут объективную и решительную позицию по отношению к антидемократическим промахам ПДС и их коррупционным действиям. Такая позиция противоречила бы обвинениям в использовании двойных стандартов, теме, которая в отношении наших западных партнеров неоднократно поднималась в последние годы», — добавил Кику.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.