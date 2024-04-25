Беларусь перебросила к западной границе батальоны из Витебска

«Мы из Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб в лоб с НАТО», — сказал Лукашенко на ВНС в четверг.
По его словам, эти батальоны находятся в полной оперативной готовности «с готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов».
Президент Александр Лукашенко заявил, что из-под Витебска к западной границе Беларуси были переброшены несколько батальонов.
«Мы из Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб в лоб с НАТО», — сказал Лукашенко на ВНС в четверг.
По его словам, эти батальоны находятся в полной оперативной готовности «с готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов».