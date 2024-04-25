Повысить цену на хлеб до 500 тенге предложил депутат из Жамбылской области

«Честно говоря, хлеб стоит очень дешево. Я сам — сельскохозяйственный товаропроизводитель. Выращенная мною пшеница не продается даже по 100 тенге. Из-за этого стоимость хлеба как минимум должна быть 500 тенге. Тогда улучшится состояние нашего села», — сказал Мейрамбек Доненбаев.