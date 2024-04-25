Губернатор осмотрел калининградскую глубинку

Школа имеет множество учебных кабинетов, спортивных залов, музей, комнату релаксации и другие объекты. Музейно-образовательный центр школы стал победителем кросс-тура школьных музеев в Калининградской области. С 1 сентября 2023 года в школе функционирует инженерный класс судостроительного профиля. Утверждается, что системная работа по реализации проекта улучшает качество образования в сельской школе, увеличивая контингент и мотивацию учащихся.