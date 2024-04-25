Губернатор осмотрел калининградскую глубинку

Губернатор встретился с педагогическим составом и учащимися общеобразовательной школы в поселке Грачевка Зеленоградского муниципального округа.
Школа имеет множество учебных кабинетов, спортивных залов, музей, комнату релаксации и другие объекты. Музейно-образовательный центр школы стал победителем кросс-тура школьных музеев в Калининградской области. С 1 сентября 2023 года в школе функционирует инженерный класс судостроительного профиля. Утверждается, что системная работа по реализации проекта улучшает качество образования в сельской школе, увеличивая контингент и мотивацию учащихся.
Алиханов осмотрел детские игровые и спортивные площадки в поселке Дивное Балтийского городского округа, прокомментировали в Калининграде сегодня, 25 апреля 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.
В Приморске осмотрена новая модульная станция водоподготовки, обеспечивающая качественное питьевое водоснабжение. В городе выполнены работы по замене покрытия проезжей части автомобильной дороги и ремонту тротуаров.
Губернатор также посетил специальный пансионат «Долгоруково» в Багратионовском муниципальном округе, где проживают и получают социальные услуги 129 человек.