Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор осмотрел калининградскую глубинку

В Калининградской области 24 апреля местный губернатор Антон Алиханов посетил Зеленоградский, Балтийский и Багратионовский муниципальные и городские округа.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор встретился с педагогическим составом и учащимися общеобразовательной школы в поселке Грачевка Зеленоградского муниципального округа.

Школа имеет множество учебных кабинетов, спортивных залов, музей, комнату релаксации и другие объекты. Музейно-образовательный центр школы стал победителем кросс-тура школьных музеев в Калининградской области. С 1 сентября 2023 года в школе функционирует инженерный класс судостроительного профиля. Утверждается, что системная работа по реализации проекта улучшает качество образования в сельской школе, увеличивая контингент и мотивацию учащихся.

Алиханов осмотрел детские игровые и спортивные площадки в поселке Дивное Балтийского городского округа, прокомментировали в Калининграде сегодня, 25 апреля 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.

В Приморске осмотрена новая модульная станция водоподготовки, обеспечивающая качественное питьевое водоснабжение. В городе выполнены работы по замене покрытия проезжей части автомобильной дороги и ремонту тротуаров.

Губернатор также посетил специальный пансионат «Долгоруково» в Багратионовском муниципальном округе, где проживают и получают социальные услуги 129 человек.