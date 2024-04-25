Лукашенко: американцы готовят белорусскую освободительную армию

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Белорусская оппозиция готовит силовой захват власти в стране, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, ради смены власти в Беларуси оппозиция, находящаяся за границей, готова пойти на все.
«Сейчас корректируют основные направления силового сценария и соответствующие действия. Совершенствуют так называемый план “Перамога 2.0” (Победа 2.0 — Sputnik). Акцент в нем делается на организации национально-освободительного движения на территории Беларуси», — рассказал глава государства.
После чего добавил, что подробнее об этом расскажет председатель КГБ Иван Тертель. В настоящее время белорусские власти выявляют так называемых подпольщиков.
«Отслеживаем как по ту сторону границы американцы готовят белорусскую освободительную армию, основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие добровольческие формирования. Русский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус ненавидят Россию: враги, москали и так далее, а корпуса сформировали и сильно взаимодействуют», — констатировал Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил об атаке на российский Белгород с украинской территории, в которой, по его словам, участвовали русский и белорусский добровольческие корпуса. После нанесенного удара многие погибли.
«Мы точно знаем, что наши так называемые граждане-добровольцы похоронены на Украине», — особо отметил он.
Глава государства обратил внимание, что вербовка радикально настроенных белорусских граждан продолжается для обучения в странах Балтии и Польше.
«Полученные навыки они отрабатывают путем участия в боевых действиях на территории Украины», — сообщил он.