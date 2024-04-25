Лукашенко: американцы готовят белорусскую освободительную армию

«Отслеживаем как по ту сторону границы американцы готовят белорусскую освободительную армию, основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие добровольческие формирования. Русский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус ненавидят Россию: враги, москали и так далее, а корпуса сформировали и сильно взаимодействуют», — констатировал Лукашенко.