Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии просят запретить продажу спиртного на Курбан и Ураза-байрам

В парламенте пока думают над этой инициативой.

Башкирские общественники обратились в региональный парламент с предложением запретить продажу спиртного на мусульманские праздники Курбан- и Ураза-байрам. Пока инициативу депутаты в работу не взяли.

Об этом сообщила координатор республиканского конкурса «Трезвое село» Салия Мурзабаева на тематическом круглом столе в Уфе 25 апреля.

«Госсобрание пока думает, — сказала она. — Верующие, конечно, и так соблюдают каноны, но мы бы хотели, чтобы запрет действовал для всех — и для мусульман, и для православных».

Она напомнила, что в Башкирии есть положительная практика по запрету на продажу алкоголя в дни определенных праздников (сабантуи, последний звонок, День молодежи и День знаний), но «хотелось бы большего».

праздники
религии