В Башкирии просят запретить продажу спиртного на Курбан и Ураза-байрам

Башкирские общественники обратились в региональный парламент с предложением запретить продажу спиртного на мусульманские праздники Курбан- и Ураза-байрам. Пока инициативу депутаты в работу не взяли.
Об этом сообщила координатор республиканского конкурса «Трезвое село» Салия Мурзабаева на тематическом круглом столе в Уфе 25 апреля.
«Госсобрание пока думает, — сказала она. — Верующие, конечно, и так соблюдают каноны, но мы бы хотели, чтобы запрет действовал для всех — и для мусульман, и для православных».
Она напомнила, что в Башкирии есть положительная практика по запрету на продажу алкоголя в дни определенных праздников (сабантуи, последний звонок, День молодежи и День знаний), но «хотелось бы большего».