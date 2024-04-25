Андрей Бочаров по поручению президента РФ провел прием граждан

Жительница хутора Старенького Среднеахтубинского района обратилась к губернатору с вопросом о газификации населенного пункта, в котором проживает ее многодетная дочь. Андрей Бочаров сообщил, что газификация хутора включена в общую с компанией «Газпром» программу. В прошлом году был построен внутрипоселковый газопровод, сейчас специалисты возводят межпоселковый. Все работы будут завершены в 2025 году, газ получат 177 домов.
Волгоградская область продолжит выполнять президентскую задачу по газификации населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры.
«Программа реализуется в полном объеме, в настоящее время уровень газификации региона превышает 92% — это больше среднего по стране, — подчеркнул Андрей Бочаров. — По окончании 2027 года показатель должен составить более 98% — это практически 100-процентная газификация от числа возможных объектов».
На прием обратился Алексей Воловатов из Фроловского района. Его, как и многих жителей муниципалитета, интересует ремонт дороги Фролово — Даниловка от поворота на поселок Дудаченский до хутора Большой Лычак. Изначально планировалось восстановить объект в течение двух ближайших сезонов, однако все работы на 17-километровом участке выполнят до конца 2024 года.
Актуальный для жителей заволжских районов вопрос задала Екатерина Аболонская.
«В прошлом году завершилась расчистка озера Нагубное в Среднеахтубинском районе, теперь это настоящее озеро, где можно ловить рыбу, купаться, просто отдыхать, появилась поросль деревьев, — рассказала Екатерина. — Но тревожит, что вода после половодья может уйти через протоку в ерик Сухой Бурковский и наше озеро опять обмелеет».
Вопрос решат уже в 2024 году: строительство шлюза у озера запланировано на осень. Добавим, что за последние годы экологическая реабилитация водоемов, возведение умных плотин позволило обводнить уникальную природную территорию. Благодаря проделанной работе можно вплотную заняться строительством комплекса ГТС на реке Ахтубе.
От имени родителей учеников школы № 2 Николаевска к Андрею Бочарову обратилась Юлия Дрюпина. Школа, построенная в 1976 году, требует капитального ремонта. Ранее в здании поменяли кровлю и окна, но этого недостаточно. По словам главы региона, школа включена в программу капремонта учебных заведений в 2025 году — на эти цели предусмотрено 70 млн рублей. Работы начнутся после заключения контракта в сентябре 2024 года.
«Прошу активно поработать с родительским комитетом, чтобы объяснить порядок работы, что дети будут перемещены из одной школы в другую на время ремонта, чтобы у родителей это не вызывало сомнений и тревог, — поручил Андрей Бочаров. — Капитальный ремонт предусматривает масштабные изменения, в том числе замену всех инженерных сетей, всей внутренней инфраструктуры, естественно, в этот период проводить обучение, использовать школу по назначению небезопасно».
Юлия Дрюпина от лица родителей школьников поблагодарила за решение вопроса. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко поддержал перевод детей в другое образовательное учреждение, отметив при этом важность соблюдения непрерывности образовательного процесса.