Андрей Бочаров по поручению президента РФ провел прием граждан

«Прошу активно поработать с родительским комитетом, чтобы объяснить порядок работы, что дети будут перемещены из одной школы в другую на время ремонта, чтобы у родителей это не вызывало сомнений и тревог, — поручил Андрей Бочаров. — Капитальный ремонт предусматривает масштабные изменения, в том числе замену всех инженерных сетей, всей внутренней инфраструктуры, естественно, в этот период проводить обучение, использовать школу по назначению небезопасно».