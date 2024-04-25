Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подорожание коммуналки и матпомощь нуждающимся. Что изменится в Узбекистане с 1 мая. Обзор

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 мая в Узбекистане вступит в силу ряд изменений и дополнений в законодательстве, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Электроэнергия и газ подорожают

Вырастут тарифы на электричество и газ, а также вступят в силу социальные нормы по потреблению энергоресурсов. Цены будут повышаться постепенно.

В связи с ростом тарифов малообеспеченные семьи и нуждающиеся граждане начнут получать социальную помощь. Размер минимальных потребительских расходов (МПР) с учетом роста цен на топливно-энергетические ресурсы будет пересмотрен.

Матпомощь для престарелых и людей с инвалидностью

Одинокие престарелые и люди с инвалидностью, включенные в реестр Центра социальных услуг «Инсон», будут ежемесячно получать материальную помощь в размере минимальных потребительских расходов.

Матпомощь вводится вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат за продукты питания и товары личной гигиены.

Прогнозы о землетрясениях и спасательные волонтерские группы

МЧС утвердит планы по подготовке населения к землетрясениям, а национальные телерадиоканалы подготовят специальные информационные передачи, сюжеты и ролики.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС начнет готовить ежемесячные прогнозы и заключения о сейсмической опасности. Во всех регионах начнут формировать волонтерские отряды для привлечения к спасательным работам при сильных землетрясениях.

.

Мораторий на добычу гравия в руслах рек

Мораторий вводится для семи рек — Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья, Сырдарья и Сурхандарья. Он предусматривает бессрочный запрет на добычу песчано-гравийных материалов в руслах этих рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах.

Штрафы за ущерб возрастут в 10 раз и будут перечисляться Экологическому фонду. Право на добычу песка и гравия в руслах рек можно будет получить исключительно через E-auksion.

Расширение электронного документооборота

В рамках системы «Цифровое правительство» территориальные подразделения органов исполнительной власти и их подведомственные организации полностью перейдут на систему электронного документооборота.

Заключения через центры госуслуг и ЕПИГУ

Через центры госуслуг или ЕПИГУ можно будет получить 17 видов заключений. В их числе — заключения о соответствии требованиям промышленной безопасности при строительстве, пользовании и ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, о рекламировании лекарств и БАДов на телерадиоканалах и другие.

Премирование медиков

В Кашкадарьинской области стартует эксперимент, в рамках которого медиков будут премировать за каждый случай обнаружения онкозаболеваний на ранней стадии. Позже эту практику внедрят и в других регионах страны.

Туалеты через аукцион

Предприниматели получат право на установку санитарно-гигиенических пунктов в общественных местах, населенных пунктах и на социальных объектах на основе права собственности либо аренды. Дислокацию мест планируемой установки пунктов хокимияты районов и городов будут размещать на Е-auksion.

Социальные услуг на аутсорсинг

В Мирзо-Улугбекском районе стартует эксперимент: субъекты предпринимательства будут вовлекать в процесс оказания социальных услуг нуждающимся на основе аутсорсинга.

закон