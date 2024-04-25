Подорожание коммуналки и матпомощь нуждающимся. Что изменится в Узбекистане с 1 мая. Обзор

Через центры госуслуг или ЕПИГУ можно будет получить 17 видов заключений. В их числе — заключения о соответствии требованиям промышленной безопасности при строительстве, пользовании и ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, о рекламировании лекарств и БАДов на телерадиоканалах и другие.