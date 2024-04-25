Подорожание коммуналки и матпомощь нуждающимся. Что изменится в Узбекистане с 1 мая. Обзор

Электроэнергия и газ подорожают
Вырастут тарифы на электричество и газ, а также вступят в силу социальные нормы по потреблению энергоресурсов. Цены будут повышаться постепенно.
Матпомощь для престарелых и людей с инвалидностью
Одинокие престарелые и люди с инвалидностью, включенные в реестр Центра социальных услуг «Инсон», будут ежемесячно получать материальную помощь в размере минимальных потребительских расходов.
Матпомощь вводится вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат за продукты питания и товары личной гигиены.
Прогнозы о землетрясениях и спасательные волонтерские группы
МЧС утвердит планы по подготовке населения к землетрясениям, а национальные телерадиоканалы подготовят специальные информационные передачи, сюжеты и ролики.
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Мораторий на добычу гравия в руслах рек
Мораторий вводится для семи рек — Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья, Сырдарья и Сурхандарья. Он предусматривает бессрочный запрет на добычу песчано-гравийных материалов в руслах этих рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах.
Штрафы за ущерб возрастут в 10 раз и будут перечисляться Экологическому фонду. Право на добычу песка и гравия в руслах рек можно будет получить исключительно через E-auksion.
Расширение электронного документооборота
В рамках системы «Цифровое правительство» территориальные подразделения органов исполнительной власти и их подведомственные организации полностью перейдут на систему электронного документооборота.
Заключения через центры госуслуг и ЕПИГУ
Через центры госуслуг или ЕПИГУ можно будет получить 17 видов заключений. В их числе — заключения о соответствии требованиям промышленной безопасности при строительстве, пользовании и ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, о рекламировании лекарств и БАДов на телерадиоканалах и другие.
Премирование медиков
В Кашкадарьинской области стартует эксперимент, в рамках которого медиков будут премировать за каждый случай обнаружения онкозаболеваний на ранней стадии. Позже эту практику внедрят и в других регионах страны.
Туалеты через аукцион
Предприниматели получат право на установку санитарно-гигиенических пунктов в общественных местах, населенных пунктах и на социальных объектах на основе права собственности либо аренды. Дислокацию мест планируемой установки пунктов хокимияты районов и городов будут размещать на Е-auksion.
Социальные услуг на аутсорсинг
В Мирзо-Улугбекском районе стартует эксперимент: субъекты предпринимательства будут вовлекать в процесс оказания социальных услуг нуждающимся на основе аутсорсинга.