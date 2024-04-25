Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Шелест: омская гимназия № 139 обзавелась меценатом

В образовательном учреждении 35 лет не было ремонта.

Источник: соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о 35-м подписанном меценатском соглашении. В этот раз ряды меценатов пополнил генеральный директор АО «Строительно-монтажный трест № 7» Андрей Кипервар.

Предприниматель займется ремонтом гимназии № 139, находящейся на Заречном бульваре в Кировском округе.

Меценат приведет в порядок спортивный зал, а в дальнейшем при необходимости отремонтирует кровлю и инженерные коммуникации в здании образовательного учреждения.

— Договорились, что меценат займется спортивным залом, посмотрит, какие потребности есть по кровле, инженерным коммуникациям, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.

Гимназии № 139 исполнилось уже 35 лет. По словам мэра, за все эти годы в здании образовательного учреждения ни разу не проводили полноценный ремонт, поэтому помощь Сергея Кирпевара сейчас будет очень кстати.

Добавим, проект «Меценатство» в Омске действует с 2022 года. Первое соглашение о меценатстве было подписано 31 марта 2022 года.