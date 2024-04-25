Сергей Шелест: омская гимназия № 139 обзавелась меценатом

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о 35-м подписанном меценатском соглашении. В этот раз ряды меценатов пополнил генеральный директор АО «Строительно-монтажный трест № 7» Андрей Кипервар.
Предприниматель займется ремонтом гимназии № 139, находящейся на Заречном бульваре в Кировском округе.
Меценат приведет в порядок спортивный зал, а в дальнейшем при необходимости отремонтирует кровлю и инженерные коммуникации в здании образовательного учреждения.
— Договорились, что меценат займется спортивным залом, посмотрит, какие потребности есть по кровле, инженерным коммуникациям, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Гимназии № 139 исполнилось уже 35 лет. По словам мэра, за все эти годы в здании образовательного учреждения ни разу не проводили полноценный ремонт, поэтому помощь Сергея Кирпевара сейчас будет очень кстати.
Добавим, проект «Меценатство» в Омске действует с 2022 года. Первое соглашение о меценатстве было подписано 31 марта 2022 года.