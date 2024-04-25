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Лукашенко заявил, что не собирается проводить мобилизацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС), заявил, что не собирается проводить мобилизацию.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил закон, который предусматривает возможность оповещения о призыве на военную службу по смс.

Лукашенко Александр