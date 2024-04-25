Лукашенко заявил, что не собирается проводить мобилизацию

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил закон, который предусматривает возможность оповещения о призыве на военную службу по смс.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС), заявил, что не собирается проводить мобилизацию.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил закон, который предусматривает возможность оповещения о призыве на военную службу по смс.