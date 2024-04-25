ATACMS для Киева, избирательные санкции Запада и дело Иванова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, а также проведет за закрытыми дверями встречу с членами его правления. «Свободная беседа со свободной повесткой дня, где члены правления ставят наиболее актуальные вопросы и происходит деловой обмен мнениями. Как правило, это растянутое во времени содержательное мероприятие».
Кроме того, глава государства намерен провести в Кремле несколько непубличных рабочих встреч.
У российского лидера есть рабочие планы на неделю между майскими праздниками, но называть конкретные мероприятия преждевременно: «Они же [планы] все подвижны, все корректируются».
Работы по контрактам, которые курировал арестованный Иванов, будут продолжены: «Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться».
О поставках ATACMS Украине
Поставки Киеву дальнобойных вооружений принципиально не изменят исход специальной военной операции: «Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине».
Возможное нарушение американских законов при тайных поставках ATACMS Украине — это «вопрос конгрессменов, сенаторов США»: «Если кто-то захочет, будет с этим разбираться».
Об ответе на изъятие российских активов
Кремль не раскрывает возможный ответ на изъятие российских активов на Западе, но он будет: «Мы будем это делать таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Но, разумеется, мы будем защищать наши интересы».
О западных санкциях
Запад избирательно вводит санкции, поскольку при полном отказе от российской продукции западные компании «с трудом могут сохранять свою конкурентоспособность»: «В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности».
Об общении Путина с людьми в чрезвычайных ситуациях
Президент постоянно общается с простыми людьми во время чрезвычайных ситуаций, таких как нынешние паводки: «Общение с людьми, общение с главами муниципальных органов — это то, что Путин делает регулярно, постоянно, тем более в такие кризисные моменты».
Посылать в пострадавшие населенные пункты телекамеры, как во время прямых линий, нет необходимости: «Изменилась среда, сейчас любой мобильный телефон, смартфон представляет собой телекамеру».