ATACMS для Киева, избирательные санкции Запада и дело Иванова. Темы брифинга Пескова

Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, а также проведет за закрытыми дверями встречу с членами его правления. «Свободная беседа со свободной повесткой дня, где члены правления ставят наиболее актуальные вопросы и происходит деловой обмен мнениями. Как правило, это растянутое во времени содержательное мероприятие».