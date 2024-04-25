Глава КГБ заявил о пресечении ударов боевыми дронами по Минску из Литвы

«Литва стала местом базирования “Вильнюсской хоругви”, где под руководством радикалов… в непосредственном контакте с литовским парамилитарным формированием “Клуб стрелков” строятся планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов, переброски и организации в Республике Беларусь тайников с оружием взрывчатыми веществами, средствами поражения», — сообщил Тертель в ходе ВНС.
«Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах», — добавил он.
Тертель подчеркнул, что «работу по данному направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным».