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Глава КГБ заявил о пресечении ударов боевыми дронами по Минску из Литвы

КГБ предотвратил удары с территории Литвы боевыми дронами по объектам в Минске и окрестностям. Об этом сообщил глава ведомства Иван Тертель.

«Литва стала местом базирования “Вильнюсской хоругви”, где под руководством радикалов… в непосредственном контакте с литовским парамилитарным формированием “Клуб стрелков” строятся планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов, переброски и организации в Республике Беларусь тайников с оружием взрывчатыми веществами, средствами поражения», — сообщил Тертель в ходе ВНС.

«Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах», — добавил он.

Тертель подчеркнул, что «работу по данному направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным».