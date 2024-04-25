Россия готова содействовать проведению молдавских выборов на своей территории — МИД РФ

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Москва не намерена чинить препятствия Кишиневу в проведении выборов президента Молдовы на территории России и будет содействовать избирательному процессу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
«Мы не считаем нужным зеркально реагировать на недружественные и, кстати говоря, недемократические решения Кишинева разрешить голосование в Молдове на выборах президента РФ 17 марта только на территории нашего посольства. Наша реальная позиция заключается в том, что мы действительно привержены принципам демократии. Мы не будем ограничивать и готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдовы», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что МИД РФ заранее выступает с данным заявлением, чтобы избежать попыток эту информацию.
«Мы официально за несколько месяцев публично, чтобы, опять же, не было никаких провокаций, вбросов или попыток эту информацию исказить, подтверждаем намерение всячески содействовать по запросу молдавской стороны в проведении выборов на территории нашей страны», — заявила она.
При этом, отметила Захарова, возникает вопрос, насколько в этом заинтересован официальный Кишинев.