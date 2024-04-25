Россия готова содействовать проведению молдавских выборов на своей территории — МИД РФ

«Мы не считаем нужным зеркально реагировать на недружественные и, кстати говоря, недемократические решения Кишинева разрешить голосование в Молдове на выборах президента РФ 17 марта только на территории нашего посольства. Наша реальная позиция заключается в том, что мы действительно привержены принципам демократии. Мы не будем ограничивать и готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдовы», — сказала Захарова.