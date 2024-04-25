В НСГ осудили атаки властей Молдовы на «Телерадио Гагаузии»

КОМРАТ, 25 апр — Sputnik. В Народном собрании Гагаузии (НСГ) выразили крайнюю озабоченность результатами контроля Совета по телевидению и радио (СТР) одной из региональных телекомпаний.
Спикер НСГ Дмитрий Константинов отметил, что выводы СТР не соответствуют действительности, могут «разжигать вражду и межнациональную ненависть».
«Народное собрание считает, что телевидение должно оставаться независимым от влияния власти, политических партий и экономических интересов. Его редакционная политика и программы не должны подвергаться давлению или манипуляциям со стороны государственных органов», — подчеркнул Константинов.
Он также добавил, что атаки на СМИ недопустимы, поскольку являются «серьезным нарушением демократических принципов».