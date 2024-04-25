В Башкирии планируется сократить уровень бедности в два раза.

«По абсолютному значению республика занимает 3-е место в ПФО и 15-е — в России. По данным Башкортостанстата, среднемесячная заработная плата одного работника в январе 2024 года достигла 57 тыс. руб. и увеличилась, по сравнению с январем 2023 года, на 14,8%», — поделился он.