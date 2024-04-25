В Башкирии планируется сократить уровень бедности в два раза.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о планах по снижению уровня бедности в республике с 12,3% до 6,2% к 2030-му году.
«На текущий год определен целевой показатель 9,1%, которого нужно достичь. В том числе это обеспечивается за счет региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума», — сказал председатель кабинета министров РБ.
Как проинформировал и. о. министра семьи, труда и соцзащиты населения региона Юрий Мельников, прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2023 году составил 23 тыс. единиц, или 4,4% к позапрошлогодним показателям.
«По абсолютному значению республика занимает 3-е место в ПФО и 15-е — в России. По данным Башкортостанстата, среднемесячная заработная плата одного работника в январе 2024 года достигла 57 тыс. руб. и увеличилась, по сравнению с январем 2023 года, на 14,8%», — поделился он.